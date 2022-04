Nexity préfère reporter sa journée Investisseurs du 28 avril

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Nexity a décidé de reporter sa journée Investisseurs initialement prévue le 28 avril 2022 en invoquant les conséquences sur ses prévisions à moyen terme du contexte géopolitique et macroéconomique durablement modifié par la poursuite de la guerre en Ukraine.

Nexity rappelle qu'il n'a aucune exposition directe à la Russie ou à l'Ukraine et que son modèle, sa taille, et sa position de leader lui permettent d'affronter le contexte actuel avec sérénité mais juge plus raisonnable de reprogrammer cet évènement après l'été, "dans un contexte plus approprié".