Nexity : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 janvier à l'AMF, le concert formé par la société Crédit Mutuel Arkéa, la société par actions simplifiée New Port -société détenue par des dirigeants et managers de Nexity ainsi que d'anciens managers- et des dirigeants et cadres de Nexity a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 janvier 2021, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Nexity. Il détient 11.134.678 actions représentant autant de droits de vote, soit 19,84% du capital et des droits de vote de Nexity. Ils se répartissent comme suit...

- Crédit Mutuel Arkéa : 1.896.616 actions soit 3,38% du capital et droits de vote

- Suravenir : 1.102.835 actions soit 1,96% du capital et DDV

- Total Crédit Mutuel Arkéa : 2.999.451 actions soit 5,34% du capital et DDV

- New Port : 4.072.611 actions soit 7,26% du capital et DDV

- Dirigeants et cadres : 4.062.616 actions soit 7,24% du capital et DDV

- Total concert : 11.134.678 actions soit 19,84% du capital et DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nexity sur le marché.

L'action Nexity évolue actuellement sur un cours de 38,32 euros pour 2,15 milliards d'euros de capitalisation boursière.