Nexity poursuit sa stratégie 'cloud first' avec Capgemini

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity investit fortement dans le renouvellement et l'optimisation pour le cloud du système d'information de ses activités de promotion immobilière. L'entreprise a choisi Capgemini pour l'accompagner dans ce projet de transformation. Dans la suite logique de sa stratégie affirmée de migration vers le cloud public, qui s'est matérialisée par la fermeture de son dernier datacenter au mois de juillet, Nexity poursuit ses investissements dans son système d'information. Ces investissements se matérialisent notamment par la modernisation profonde du système d'information de ses activités de promotion immobilière.

C'est au travers du programme AVENIR, initié en 2018, que Nexity a lancé ces investissements visant à exploiter pleinement les possibilités du cloud public, en matière de résilience, de scalabilité, d'ouverture à son écosystème de partenaires et d'évolutivité. Nexity concevra et construira ce nouveau socle "cloud natif" avec Capgemini ; le démarrage du chantier est prévu dans les prochaines semaines. C'est pour son expertise et son savoir-faire dans le domaine du développement d'applications optimisées pour le cloud public que Capgemini a été retenu par Nexity.

Ce programme d'investissement ambitieux, s'étalera sur 3 ans... "Il permettra à Nexity de tirer parti des immenses opportunités offertes par la révolution numérique, y compris sur son métier historique. Ce programme est l'une des illustrations de l'ambition de Nexity d'investir très fortement dans son système d'information pour digitaliser ses processus dans le cadre de sa transformation en plateforme de services à l'immobilier" commente le groupe.