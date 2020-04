Nexity : pas de changement de gouvernance

(Boursier.com) — Des informations de presse diffusées mercredi ont annoncé à tort le remplacement de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity, par Alain Dinin.

En l'absence de Jean-Philippe Ruggieri, hospitalisé après avoir contracté le Covid-19, et dont tous les collaborateurs de Nexity souhaitent le rétablissement au plus vite, Alain Dinin, Président du Conseil d'administration et Président du comité stratégique et des investissements de Nexity, pilote la stratégie du Groupe, accompagné de l'équipe dirigeante composée de Julien Carmona, Directeur général délégué et mandataire social, qui est investi de l'ensemble des pouvoirs juridiques nécessaires à la conduite de la société, Véronique Bédague (DGD) et Frédéric Verdavaine (DGD). Ensemble, ils assurent la continuité de la direction de l'entreprise en l'absence de Jean-Philippe Ruggieri, précise le groupe dans un communiqué.