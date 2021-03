Nexity obtient la gestion du portefeuille logistique de Carlyle

(Boursier.com) — Nexity Property Management a été retenu par Carlyle pour opérer la gestion locative, technique et réglementaire, de 21 plateformes logistiques en France -soit plus de 92.000 m2- patrimoine principal de son portefeuille logistique.

Le portefeuille logistique de Carlyle, d'une superficie totale de 158.000 m2, fait partie intégrante d'une opération de "sale and lease back" réalisée par Carlyle Europe Realty (CER) sur un patrimoine de 27 plateformes spécialisées dans la livraison de colis en France (92.000 m2) et Allemagne (66.000 m(2)), bénéficiant d'emplacements stratégiques à proximité de grandes zones urbaines et commerciales.

Les compétences et l'expertise des équipes Nexity Property Management sur les aspects juridiques, réglementaires, techniques, de développement durable, de prévention et de sécurité ont été mobilisées pour garantir à Carlyle un pilotage efficient dans un contexte évolutif.