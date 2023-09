Nexity obtient la certification 1,5o de sa trajectoire carbone

(Boursier.com) — Nexity , opérateur global d'immobilier, annonce avoir obtenu par la SBTI (Initiative Science Based Targets) la validation "alignée 1,5oC" de sa trajectoire carbone, soit le niveau le plus ambitieux. Cette reconnaissance confirme le positionnement de Nexity parmi les leaders de la décarbonation de l'immobilier.

Une trajectoire carbone ambitieuse

En prenant en compte l'ensemble des émissions du groupe, l'ambition représente une réduction de 36% des émissions de CO2 en valeur absolue entre 2019 et 2030.

Pour relever le défi climatique, Nexity s'est fixé 4 objectifs en 2022 :

* - 42% d'émissions de CO2 par m2 livré en 2030 vs 2019 pour l'activité de promotion (prise en compte de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, des matériaux mis en oeuvre à l'énergie consommée pendant 50 ans)

* - 47% d'émissions de CO2 en 2030 vs 2019 pour ses sites administratifs

* 150 copropriétés rénovées soit 10.000 logements et 3,5 millions de m2 tertiaires gérés bas carbone pour les services du groupe d'ici 2025

* 100% des collaborateurs formés à la Fresque du climat fin 2024.

"L'urgence climatique appelle une modification en profondeur des métiers de l'aménagement, de la promotion et de l'exploitation des bâtiments. Nexity porte depuis plus de 20 ans une vision ambitieuse de la ville durable et abordable. Un engagement qui lui a permis d'obtenir dès 2021 une première certification par la SBTI alignée sur les accords de Paris "well below 2oC" à horizon 2030" commente la direction.

"En 2022, le Groupe s'est fixé une ambition bas carbone portée par sa stratégie Climat et Biodiversité et soumise au vote de ses actionnaires ("Say on Climate and Biodiversity") en Assemblée générale le 18 mai 2022. En juillet 2023, cette ambition a été validée par la SBTI, une certification permettant de contenir le réchauffement climatique à 1,5oC".