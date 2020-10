Nexity : nouvelle organisation du pôle services aux particuliers

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Les métiers de l'administration de biens jouent un rôle majeur pour répondre aux problématiques actuelles, en termes notamment de rénovation énergétique, de gestion durable et de développement des quartiers. Conscient des enjeux, et afin d'être au plus près des besoins de ses Clients Particuliers et Collectivités, Nexity fait évoluer la gouvernance de ses activités de Services aux Particuliers.

Nexity place les activités de Services aux Particuliers au coeur de sa stratégie de croissance rentable. Au cours des dernières années, les métiers de l'administration de biens du Groupe (syndic, gérance, location et transaction) se sont progressivement consolidés pour devenir le deuxième acteur du marché*. Notre organisation en plateforme de services, notre forte présence sur l'ensemble du territoire et nos expertises permettent d'ores et déjà d'accompagner au mieux nos Clients Particuliers et Collectivités, afin de bâtir ensemble une ville durable, pour tous.

Nexity ambitionne désormais engager une nouvelle étape du développement de ces métiers de l'ADB qui place le client au coeur de la préoccupation des équipes en développant une relation de proximité centrée sur la qualité du service, le déploiement d'offres par typologies de client, la valorisation de nos outils digitaux et le renforcement d'un maillage géographique gage de notre ancrage local.

Jean-Claude Bassien, en complément de ses fonctions de Directeur Général de Nexity Solutions Entreprise, assurera la Présidence du Pôle Services aux particuliers de Nexity. Karine Olivier, actuellement Directrice Générale de la filiale de Nexity Oralia, est nommée Directrice Générale du Pôle Services aux Particuliers de Nexity et elle rejoint à ce titre le Comité Exécutif de Nexity. Thierry Smadja, actuellement Directeur Général délégué de Nexity Services Immobiliers aux Particuliers, et Pierre-Henry Pouchelon, actuellement Secrétaire général de Nexity Services Immobiliers aux particuliers, sont nommés Directeurs Généraux Délégués du Pôle Services aux Particuliers de Nexity.