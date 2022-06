Nexity : nouveaux partenariats en faveur d'une construction bas carbone

(Boursier.com) — Le promoteur Nexity a annoncé la signature de trois partenariats avec Piveteau Bois, Cemex et Ecocem qui s'inscrivent dans la continuité de son action en faveur d'une construction plus vertueuse pour le climat et l'environnement.

Le partenariat entre Nexity et Piveteau Bois, industriel français fabriquant des solutions bois pour la construction, l'aménagement extérieur et le bois énergie depuis 1948, vise à accélérer la construction bois de logements et de bureaux. L'engagement porte sur le co-développement de nouveaux procédés constructifs de bâtiment bois répondant à l'objectif bas carbone abordable de Nexity et la sécurisation d'approvisionnements en bois Français notamment en CLT (bois lamellé croisé).

L'alliance avec Cemex, un des leaders et pionniers de la production de béton prêt-à-l'emploi, va permettre de proposer des gammes de bétons bas carbone visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, avec des performances identiques à celles des bétons classiques. Le partenariat entre Nexity et Cemex porte sur la région Ile-de-France et a pour vocation de développer l'utilisation des bétons bas carbones à coûts maîtrisés dans le cadre des programmes de Nexity en logement et bureau.

L'engagement de Nexity et Ecocem permet un accès privilégié à la ressource, la prescription et le développement technique de bétons décarbonés de plus en plus performants. Depuis 2009, Ecocem France a pour ambition de réduire l'empreinte carbone des bâtiments en proposant des solutions pour substituer le clinker (un des constituants du ciment) dans les bétons. Parmi elles, le laitier moulu, un liant hydraulique bas carbone issu de l'économie circulaire qui permet de produire des bétons bas carbone très performants. Ecocem est le premier producteur indépendant de laitier moulu en Europe.