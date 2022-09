Nexity : nomination chez Perl

(Boursier.com) — Perl , filiale de Nexity, créateur et leader de l'investissement en nue-propriété adossé à l'Usufruit Locatif Social (ULS), annonce la nomination de Frédérique Pichon-Renet en tant que Directrice commerciale.

Membre du Comité de Direction et rattachée à la Direction Générale, elle dirigera l'équipe commerciale en charge des relations partenaires. Elle sera chargée de renforcer et développer le réseau de partenaires locaux et nationaux de Perl, tout en participant à la structuration de produits innovants.

"Nous sommes heureux d'accueillir chez Perl Frédérique Pichon-Renet, alors que la société connaît un fort développement (multiplication des lancements commerciaux à travers la France, diversification du produit et de l'approche territoriale). Au-delà des atouts propres au principe de démembrement de propriété, les investisseurs nous font confiance pour les accompagner à chaque étape de leur projet patrimonial, jusqu'en fin d'usufruit. C'est une fierté pour les équipes Perl que de proposer un modèle d'épargne en nue-propriété à la fois attractif, sécure et socialement responsable. Frédérique Pichon-Renet travaillera à l'approfondissement du réseau de partenaires et investisseurs de Perl mais aussi à l'innovation dans la sécurisation du débouclage des opérations" a déclaré Tristan Barrès, directeur général de Perl.