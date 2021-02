Nexity : marque une pause

(Boursier.com) — Nexity redonne 0,7% à 40,60 euros ce vendredi, au lendemain d'une forte hausse dans le sillage d'une belle publication annuelle. Le groupe immobilier a réalisé 4,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, en croissance de 8%. Les prévisions communiquées en janvier ont été dépassées avec l'accélération de l'activité en fin d'année. Le management vise cette année un chiffre d'affaires au moins équivalent à 2020, à périmètre constant, et un résultat opérationnel courant en forte augmentation, à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7%.

Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a ajusté prudemment à 'réduire' sa recommandation sur la valeur. Oddo BHF a mis en avant de son côté "l'excellente génération de FCF" qui atteint 558 ME, contre 60 ME en 2019, en maintenant son conseil à 'surperformer' et en visant un cours de 55 euros. Nexity figure dans la Liste 'Convictions Midcap S1 2021' du broker...