Nexity maintient ses objectifs 2022 malgré un premier trimestre en retrait

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Nexity a annoncé un chiffre d'affaires de 815 millions d'euros à fin mars 2022 en normes IFRS, contre 945 millions d'euros au 31 mars 2021 à périmètre constant, soit une baisse de 14%. Ce chiffre d'affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur comptabilisation par mise en équivalence, ces dernières étant intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel. Le chiffre d'affaires IFRS publié au T1 2021 intégrait le chiffre d'affaires des activités cédées en 2021 (Century21 et Ægide Domitys) et s'élevait à 1.044 millions d'euros. Cette baisse provient principalement de l'immobilier d'entreprise compte tenu d'une base de comparaison élevée au T1 2021.

Dans le résidentiel, Nexity n'a pas observé d'inflexion comportementale majeure de ses clients depuis le début du conflit en Ukraine et enregistre à fin mars 2022 des réservations nettes de logements neufs en France stables en volume à 3.490 lots, en ligne avec les années précédentes. Le groupe continue de bénéficier d'une répartition équilibrée de sa clientèle, entre les particuliers (61% des réservations à fin mars) dont la demande reste forte, soutenue par des conditions de financement toujours attractives et les acteurs institutionnels (39%), toujours attirés par le caractère défensif et résilient de cette classe d'actifs.

Le premier trimestre n'est traditionnellement pas représentatif de l'activité attendue au cours de l'exercice. Le groupe reste confiant dans sa capacité à absorber les tensions observées sur les coûts de construction pour les opérations en cours et maintenir ses niveaux de marge grâce à sa taille, sa politique de provisionnement prudente, et la visibilité apportée par son backlog (5,6 milliards d'euros, soit 2 années d'activité). Nexity reste vigilant quant aux éventuelles répercussions sur les marges de ses opérations futures d'une augmentation plus prononcée des coûts de construction et des taux d'intérêt et est d'ores et déjà mobilisé pour y faire face.

Le groupe confirme ses objectifs 2022 : une part de marché supérieure à 14% et un résultat opérationnel courant d'au moins 380 ME permettant le maintien d'un niveau de marge opérationnelle autour de 8%.

" Dans un marché où la délivrance de permis de construire au niveau national se redresse mais reste inférieure à son niveau pré-covid, Nexity continue d'afficher une progression des permis obtenus supérieure au marché. Nexity traverse la période d'instabilité actuelle avec confiance et n'observe pas à court terme d'impact significatif du contexte géopolitique global sur son activité commerciale ou sur l'avancement de ses chantiers. Grâce à la solidité de son carnet de commandes, les objectifs financiers fixés en février dernier pour l'ensemble de l'exercice 2022 demeurent inchangés. Fort de notre modèle unique, de notre taille, et de notre position de leader, nous sommes déjà en action pour anticiper et absorber une potentielle dégradation des conditions économiques dans les prochains mois ", a précisé la nouvelle Directrice générale du groupe, Véronique Bedague.