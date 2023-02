Nexity : les prévisions déçoivent, le titre plonge

(Boursier.com) — Nouvelle douche froide pour les actionnaires de Nexity. Dans un marché pourtant haussier, le titre du groupe immobilier décroche de 9% à 24 euros. La société a dévoilé des résultats 2022 globalement conformes aux attentes du marché et en ligne avec ses objectifs, mais les opérateurs se focalisent sur une guidance clairement décevante.

"L'inflation sur les coûts de construction, bien qu'à un niveau moindre que celui observé en 2022, sera cependant plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat immobilier, ce qui impactera temporairement la rentabilité dans l'attente d'une stabilisation du coût du crédit. Grâce au backlog et à la récurrence des activités de Services, Nexity vise un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l'International, et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros reflétant à la fois une phase d'ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France ", a indiqué le management.

Avec un backlog de 6,3 MdsE, le groupe bénéficie d'une bonne visibilité sur son activité à moyen terme (2 années d'activité de Promotion), explique Oddo BHF. L'augmentation des parts de marché en Immobilier Résidentiel est un atout supplémentaire. En dépit d'un incontestable caractère "Value" (rendement de plus de 9%), le broker reste prudent à court terme avec une année 2023 de transition compte tenu du contexte actuel et une visibilité qui reste faible sur les réservations en 2023 (baisse attendue au premier semestre 2023 puis stabilisation espérée au second). En dépit des qualités fondamentales du groupe, l'analyste maintient donc son opinion 'sous-performance' à court terme.

Même son de cloche chez TP ICAP Midcap. Si les résultats 2022 sont solides, 2023 s'annonce comme un exercice de transition, affirme l'analyste. Le management guide sur un CA supérieur à 4,5MdsE, stable à périmètre constant, le groupe ayant annoncé la cession à venir des activités à l'international (contribution de 200 ME au CA l'an dernier et impact positif prévisionnel de 200 ME sur la dette), un peu sous ses attentes (4,6 MdsE estimé). Les marges seront temporairement sous pression avec un ROC attendu supérieur à 300 ME, soit une marge en baisse d'un point compte tenu d'une difficulté plus grande à répercuter les hausses de coûts aux clients. Le scénario du broker est ajusté en conséquence avec une baisse des Bpa de 28% sur 2023 par rapport à ses précédentes attentes reflétant la cession de l'international principalement. Au vu du rendement très élevé et des perspectives attractives à moyen terme, il maintient néanmoins son conseil 'achat' avec un objectif ajusté de 38 à 34 euros.

Gilbert Dupont a lui dégradé le titre à 'accumuler'.