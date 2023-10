Nexity : le marché est rassuré, le titre rebondit vivement

(Boursier.com) — Nexity fait du yo-yo en Bourse. Au lendemain d'un décrochage de 14%, le groupe immobilier rebondit de 10,4% à 12,5 euros, les opérateurs étant rassurés par la dernière publication de la société dirigée par Véronique Bédague. Nexity a fait état d'une activité globalement stable sur neuf mois et a réitéré sa guidance annuelle, à savoir un chiffre d'affaires de 4,3 MdsE et un ROC de 250 ME.

En dépit d'un incontestable caractère " Value " (incertitude néanmoins sur l'ampleur du dividende), Oddo BHF reste prudent à court terme avec une année 2023 de transition compte tenu du contexte actuel et d'une visibilité qui reste faible pour 2024. Malgré les qualités fondamentales du groupe (et notamment un Backlog total 5,5 MdsE + opérations structurantes à l'image de Carrefour), l'analyste reste à 'sous-performer' avec un objectif abaissé de 21,5 à 17,1 euros (évolution des comparables boursiers).

Après cette année moyenne, le groupe devrait vraisemblablement toucher son point bas sur 2024 compte tenu de la baisse attendue des volumes dans le résidentiel, affirme TP ICAP Midcap. Au final, cette publication globalement conforme à ses attentes n'amène pas le courtier à modifier ses estimations. Si la valorisation actuelle est évidemment basse surtout après la nouvelle forte correction subie hier (-14%), le broker pense qu'il manque encore des catalyseurs à court terme. Il maintient en ce sens son opinion 'conserver' avec une cible ajustée de 23 à 21 euros à la suite de l'ajustement des paramètres de marché.