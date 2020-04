Nexity : le directeur général victime du Covid-19

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity fait part "avec émotion et une grande tristesse" du décès de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur Général du Groupe. Le dirigeant de 51 ans, victime du Covid-19, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris.

"Ayant rejoint Nexity en 2001, il a très activement participé à la croissance du Groupe et notamment initié le développement de nouveaux métiers de services, et vu ses responsabilités s'élargir pour devenir Directeur Général en 2019. Son énergie, son empathie et son charisme reconnus de tous vont créer un grand vide pour l'ensemble des dirigeants et des collaborateurs du Groupe. Nos pensées très chaleureuses vont à sa famille", témoigne la société immobilière.