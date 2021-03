Nexity lance son centre d'apprentissage de l'immobilier

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity se mobilise pour la formation et l'insertion des jeunes en inaugurant aujourd'hui son Centre de Formation d'Apprentis. Le CFA de Nexity "les Apprentis de l'immobilier" garantit un parcours solide, répondant aux besoins et aux exigences du marché. Le CFA accueille 40 jeunes collaborateurs en contrat d'apprentissage, répartis en deux promotions ; conseiller commercial immobilier (certification RNCP Bac +2) et développeur foncier (certification RNCP Bac +3). Les formations sont effectuées en alternance, en cours et sur le terrain dans les équipes opérationnelles des filiales de Nexity.

Nexity prévoit au programme du CFA 19 mois de formation. Les cours débuteront la semaine du 29 mars, dans un premier temps en distanciel. Dès que la situation sanitaire sera plus favorable, "les apprentis de l'immobilier" se réuniront physiquement, au sein d'un espace dédié à l'image du Groupe. Les examens sont prévus en octobre 2022. La formation est sur un rythme d'alternance de 2 jours en CFA et 3 jours chez Nexity.

Pour Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity commente : "Le CFA Nexity s'inscrit dans notre ambition d'agir vis-à-vis de la génération qui arrive sur le marché du travail, celle qui porte le futur de notre société. Nous devons tout faire pour préserver leurs chances d'accès à l'éducation et à l'emploi, et leur redonner des perspectives, une confiance en l'avenir. Pour cela, une forte mobilisation des acteurs privés et publics est nécessaire. La responsabilité de Nexity, en tant qu'entreprise engagée, nous conduit naturellement à prendre notre part. Et notre raison d'être, "la vie ensemble", trace les lignes de force de nos actions".