Nexity lance sa marque nationale de régénération urbaine

(Boursier.com) — Engagée depuis plus de 20 ans aux côtés des collectivités, au service d'une ville inclusive, durable, et abordable, Nexity accélère sa démarche de décarbonation de l'immobilier en développant sa marque de promotion spécialiste de la régénération urbaine, Nexity Héritage.

"Nous avons la conviction qu'il faut plus que jamais travailler sur ce qui est déjà là : l'humain, l'urbain et la nature. Avec son expertise fondée sur la régénération urbaine, Nexity Héritage apporte des réponses concrètes aux défis de lutte contre l'étalement urbain, d'acceptabilité de la densification, de réduction de l'empreinte carbone et de préservation de la biodiversité" a commenté Véronique Bédague, Présidente-directrice générale de Nexit