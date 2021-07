Nexity lance NEX'TOYOU

Nexity lance NEX'TOYOU









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nexity propose un modèle original de plateforme permettant d'organiser, de conjuguer et de mettre en oeuvre ses compétences, produits et services immobiliers pour répondre dans la durée aux besoins de tous ses clients, et notamment à ceux des investisseurs institutionnels dont la demande sur le marché du résidentiel est croissante. Dans cette dynamique, Nexity lance Nex'ToYou, une offre de property management résidentiel, dont la rémunération est indexée sur la performance du service, alliant l'expertise de ses deux filiales Nexity Property Management et Nexity Grands Investisseurs privés. Avec cette offre enrichie inédite sur le marché, le Groupe démontre à nouveau sa capacité à répondre aux évolutions du secteur de l'administration de bien et aux enjeux des investisseurs institutionnels.

Un engagement de performance

Nex'ToYou propose aux investisseurs institutionnels une offre de property management premium, adaptée aux exigences d'un marché de l'administration de bien en transformation, avec au coeur de la relation un key account manager garant d'un accompagnement sur mesure. Cette nouvelle offre propose d'améliorer le rendement des actifs grâce à la conjugaison des savoir-faire de Nexity Property Management et Nexity Grands Investisseurs privés : réduction de la vacance, rapidité de relocation, réduction des charges, amélioration du recouvrement, réduction des budgets de travaux et des délais d'exécution, optimisation des valeurs locatives.

Pour la première fois sur le marché, l'engagement d'efficacité et de qualité se traduira par une indexation des honoraires selon un système de bonus-malus fixé sur les principaux taux de performances du property management.

Le réseau des 284 agences Nexity Property Management et Nexity Grands Investisseurs privés offrira sur l'ensemble du territoire un réseau de proximité permettant une grande réactivité en cas de besoin, et une disponibilité des équipes,

garantes de la qualité de gestion pour l'investisseur comme pour les locataires.