Nexity : La fonction finance évolue

(Boursier.com) — La fonction finance de Nexity est au coeur des enjeux de performance financière, extra-financière et de valorisation de l'entreprise. Elle est en première ligne du plan stratégique "Imagine 2026" dont l'exécution opérationnelle est pilotée par Jean-Claude Bassien, Directeur général délégué et mandataire social de Nexity.

Pierre-Henry Pouchelon est nommé Secrétaire général en charge des finances. Sa mission consistera notamment à renforcer le pilotage de la performance financière des métiers et l'efficacité opérationnelle de la fonction finance. Il occupait auparavant les fonctions de Chief Operating Officer, en charge notamment du déploiement opérationnel du plan stratégique "Imagine 2026" en lien avec l'ensemble des métiers.

Gwénaël Malard est nommé Directeur des opérations et de la transformation et intègre le Comité exécutif. Il a en charge de poursuivre l'accompagnement et la mise en oeuvre opérationnelle du plan stratégique. Il occupait précédemment les fonctions de Secrétaire général de Nexity Transformation des Territoires.

Nadia Ben Salem-Nicolas a fait le choix de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Nexity la remercie chaleureusement pour ces deux années de collaboration pendant lesquelles elle a notamment contribué à la nouvelle feuille de route stratégique et initié la transformation de la fonction finance.

Ces évolutions seront effectives à compter de ce lundi 3 avril.