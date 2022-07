Nexity : inauguration de l'écoquartier de Meudon-La-Forêt

(Boursier.com) — Samedi 2 juillet, le groupement Nexity et OGIC, représenté par Véronique Bédague (Directrice générale de Nexity) a inauguré l'écoquartier de la Pointe de Trivaux, en présence de Denis Larghero (Maire de Meudon et Vice-Président du Département des Hauts-de-Seine), et de l'ensemble des parties prenantes du projet...

Le projet global, composé de 5 îlots s'étendent sur 11 hectares. Il a été pensé pour renforcer la programmation résidentielle du quartier et répondre aux enjeux actuels et aux priorités des Meudonnais, avec : des mobilités douces ; des logements pour tous les âges de la vie pour favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle ; des services.