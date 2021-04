Nexity : forte croissance trimestrielle mais les objectifs annuels sont maintenus

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Nexity affiche 1,132 milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, en très forte croissance par rapport au T1 2020 (+44%). Le groupe attribue cette évolution à des effets de base favorables et prévient donc qu'elle n'est pas représentative de la croissance attendue en 2021.

Nexity cite la forte contribution d'une opération dans l'immobilier d'entreprise mais aussi un très bon niveau de chiffre d'affaires en promotion résidentielle, qui traduit l'avancement des projets entrés en backlog au cours des trimestres précédents.

Le chiffre d'affaires de la promotion Immobilier résidentiel s'élève à 686 millions d'euros à fin mars 2021, en hausse de 194 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2020. La progression tient compte pour moitié d'un effet de base avec l'arrêt des chantiers en 2020 à partir du 15 mars, et pour moitié de la hausse du volume d'activité qui provient d'un backlog plus élevé et d'un rythme soutenu de signatures d'actes notariés.

Le chiffre d'affaires de la promotion Immobilier d'entreprise s'élève à 195 millions d'euros à fin mars 2021, en très forte progression (+139 millions d'euros) par rapport au premier trimestre 2020, compte tenu de la contribution élevée dégagée à l'avancement par la prise de commande Reiwa à Saint-Ouen (93).

Au premier trimestre 2021, le nombre de réservations nettes de logements neufs en France enregistrées par Nexity s'élève à 3.897 lots pour un chiffre d'affaires réservé de 882 millions d'euros, en hausse de 7% en volume et 11% en valeur par rapport au premier trimestre 2020. Cette hausse s'explique par l'augmentation des investisseurs particuliers (+15% par rapport au premier trimestre 2020) et un bon niveau de ventes en bloc (972 réservations, soit 25% des réservations de la période). De même, la hausse des réservations a été portée par les ventes de résidences gérées (+34% par rapport au premier trimestre 2020).

Le prix unitaire moyen TTC des logements réservés par les clients particuliers de Nexity s'élève à 251.800 euros à fin mars 2021 et progresse de 3,7% par rapport à fin mars 2020, traduisant les tensions sur le marché, entre une offre qui se raréfie et une demande qui reste soutenue.

Nexity confirme ses prévisions 2021 :

- Immobilier résidentiel : autour de 20.000 réservations de logements neufs en France, malgré un contexte de pénurie de l'offre.

- Immobilier d'entreprise : 400 millions d'euros HT de prises de commandes.

- Chiffre d'affaires d'au moins 4,6 milliards d'euros compte tenu de la déconsolidation d'Ægide-Domitys attendue d'ici la fin du premier semestre 2021, au moins équivalent au chiffre d'affaires 2020 sur une base comparable.

- Résultat opérationnel courant attendu en forte augmentation par rapport à 2020, à 350 millions d'euros (+23%) au moins.