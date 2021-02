Nexity flambe après une solide publication annuelle

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Nexity s'envole de 7,4% à 41,5 euros au lendemain d'une très belle publication. Le groupe immobilier a finalement réalisé 4,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, en croissance de 8%. Les prévisions communiquées en janvier ont été dépassées avec l'accélération de l'activité en fin d'année. Le management vise cette année un chiffre d'affaires au moins équivalent à 2020, à périmètre constant, et un résultat opérationnel courant en forte augmentation, à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7%.

Oddo BHF, qui met en avant l'excellente génération de FCF qui atteint 558 ME (vs 60 ME en 2019), maintient son conseil 'surperformer' et remonte son objectif de 48,5 à 55 euros. Nexity figure dans la Liste 'Convictions Midcap S1 2021' du broker.