Nexity : flambe après les annonces

(Boursier.com) — Nexity s'envole de 8% à 16,8 euros au lendemain de l'annonce de son entrée en négociations exclusives en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint. Une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 ME et qui s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity.

A l'évidence, cette opération est une bonne opportunité pour réduire la dette du groupe avec un prix de cession qui semble valoriser correctement les activités de Services aux particuliers, affirme Oddo BHF. Elle donne la flexibilité financière pour s'adapter aux nouvelles donnes de marché avec un bas de cycle attendu pour 2024. A ce titre, pour 2024, comme le broker l'indiquait récemment, le management ne donne pas d'objectifs mais le courtier comprend que la MOP de l'immobilier résidentiel devrait atteindre un point bas estimé à 6% (vs 8,4% en 2022). Un programme d'économies de coûts de 30 ME est en oeuvre et devrait contribuer à atténuer le recul de la profitabilité.

Au final, la croissance bénéficiaire de 2023 et 2024 sera fortement affectée par la conjoncture (baisse du résultat net estimée à près de -40% en moyenne pour 2023 et 2024). Néanmoins, par rapport au secteur, le groupe démontre une relative résistance de ses réservations (-20% en volume dans un marché à -29%). Mais surtout, la perspective d'une stabilisation des différents paramètres économiques des opérations (coûts de construction ; évolution des taux d'intérêts) laisse envisager une année 2024 qui pourrait être stable (réservations de logements neufs). Après une sous-performance de 42% par rapport au Mid 60 depuis le début de l'année, les multiples de valorisation sont désormais relativement modestes (PE 2024e : 13,1x ; P/BV : 45%) alors même que l'analyste intègre déjà une forte baisse des résultats. L'ajustement de ses BPA (-9,5% en 2024 n'est pas lié à l'annonce du jour mais à la prise en compte de frais financiers supérieurs à ses attentes initiales). Sur la base d'une stabilisation des réservations en 2024 et d'une réduction importante de la dette, le courtier relève sa recommandation de 'sous-performance' à 'neutre'.