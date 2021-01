Nexity : flambe après la révision des objectifs

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Nexity s'envole de 7,5% à 38,1 euros, porté par le relèvement de ses prévisions financières 2020. Compte tenu d'un impact moins marqué qu'attendu du deuxième confinement sur ses activités au quatrième trimestre, le groupe immobilier anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel autour de 4,7 MdsE au lieu d'au moins 4,2 MdsE, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5% contre un taux de l'ordre de 5% précédemment visé. Pour 2021, la société prévoit un chiffre d'affaires à périmètre constant autour de 4,7 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 7%.

Pour Oddo BHF, ces annonces constituent un catalyseur pour le titre et lui permettent de rehausser son estimation de bpa 2020 de 21%. A l''achat' sur la valeur, le broker rappelle le caractère 'value' de Nexity (rendement normatif supérieur à 5%). L'annonce fin décembre de la recherche d'un partenaire pour Aegide Domitys (et ainsi une déconsolidation de Ægide-Domitys) devrait permettre d'améliorer le profil de risque du groupe aux yeux de certains investisseurs (moindre poids de la dette liée aux obligations locatives).

La SocGen a de son côté revalorisé le dossier de 38,9 à 45,9 euros ('achat') tandis que Midcap Partners ('achat') a porté sa cible de 37 à 42 euros. Le courtier explique que dans un environnement compliqué, le modèle intégré de plateforme de services immobiliers de Nexity démontre une nouvelle fois son fort potentiel de création de valeur.