Nexity et The Boson Project signent un partenariat stratégique

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity et The Boson Project ont signé un partenariat stratégique pour apporter des solutions d'accompagnement à la transformation des entreprises et mettre l'excellence humaine au coeur des espaces de travail.

Le rapprochement privilégié entre Nexity, leader français sur les métiers de la promotion et des services immobiliers, et The Boson Project, acteur engagé dans la transformation des organisations, marque un tournant pour adresser les enjeux immobiliers du futur du travail et des usages.

"Dans un monde devenu complexe, où les grandes mutations urbaines, les crises écologiques et sanitaires, avec leurs effets économiques et sociaux, et la pression démographique dans les grandes métropoles questionnent durablement nos modes de vie et de travail, les entreprises ont plus que jamais besoin de mettre leurs projets immobiliers au service de leur stratégie de transformation organisationnelle, managériale et sociale" commente le groupe.

En mobilisant l'ensemble des expertises de Nexity Solutions Entreprise et les compétences d'analyse, de prospective et de conduite du changement de The Boson Project, ce partenariat répond à de nouveaux besoins en termes d'approche des espaces de travail. Que ce soit dans le contexte d'un déménagement, dans la réappropriation d'espaces de travail pour que vive la culture d'entreprise ou dans le cadre de nouvelles dynamiques d'organisation à insuffler, notre métier sera toujours de mettre l'excellence humaine au coeur des bureaux.