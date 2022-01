Nexity et Meridiam lancent un partenariat pour accompagner les collectivités dans la réhabilitation des centres-villes en France

(Boursier.com) — Nexity , premier groupe immobilier français intégré, et Meridiam, société à mission spécialisée dans les infrastructures durables, ont signé un partenariat inédit pour la réhabilitation de centres-villes sur l'ensemble du territoire français. Les deux acteurs associeront leurs expertises techniques et financières pour apporter aux collectivités des solutions concrètes à leurs enjeux de réaménagement et de modernisation des centres villes et quartiers.

Tous les projets, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, porteront sur le développement d'infrastructures résilientes et durables avec des objectifs ambitieux et à fort impact en matière sociale et environnementale