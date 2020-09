Nexity et Logis Méditerranée signent un protocole d'urbanisation de transition à Marseille

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Un protocole de préfiguration d'urbanisation de transition, a été signé entre Nexity et Logis Méditerranée, Groupe 1001 Vies Habitat, en vue de la création d'un quartier mixte à Marseille.

Cette zone de grands ensembles du XIVème arrondissement marseillais, au coeur des secteurs majoritairement tertiaire, est étendue sur 4 ha. Elle fait l'objet d'un projet urbain qui permettrait de lui apporter un dynamisme culturel, résidentiel et économique.

Sandrine Bordin, Présidente du directoire de Logis Méditerranée, indique que "cette démarche participe à la reconstruction de la ville de demain en apportant de la valeur et de l'attractivité au territoire et ce avec l'appui d'un ensemblier urbain".

"Notre ambition est de faire de ce projet un îlot démonstrateur de la transformation et de la fabrique de la ville via la création d'un quartier vivant et mixte, faisant lien avec le territoire", explique Jean-Cédric Loustalot, Directeur Général Nexity Villes et Projets.

Le projet, qui inclut une opération de démolition/reconstruction, est constitué notamment de logements conventionnés et en accession, et permettra de reconstituer une part importante du patrimoine de Logis Méditerranée en créant une offre de logements d'urgence, essentielle pour répondre aux besoins de la Ville de Marseille. Il offre également une mixité d'usages via l'implantation d'un incubateur d'entreprises, comportant des bureaux mais aussi des surfaces d'activité, piliers de son futur dynamisme économique, la notion d'habiter/ travailler étant centrale dans la philosophie de ce projet. Garants de la vie de quartier, des commerces de proximité y seront implantés. Enfin, dans un quartier très minéralisé, il permettra d'apporter une réponse à la nécessaire place du végétal en ville, notamment en s'appuyant sur la présence de l'eau à proximité.

"Nous venons d'entériner, avec notre partenaire Logis Méditerranée, une aventure de transformation d'un morceau de ville qui nous souhaitons projeter, pour les 10 années à venir. La prochaine étape essentielle et cruciale pour développer ce projet est évidemment d'associer les Collectivités pour s'inscrire dans leur vision du développement du territoire", conclut Jean-Cédric Loustalot.