Nexity et Fnac Darty nouent un partenariat commercial

Nexity et Fnac Darty nouent un partenariat commercial









Crédit photo © Darty

(Boursier.com) — Forts d'un positionnement complémentaire et de valeurs partagées de proximité, de qualité de service et d'accessibilité, Fnac Darty et Nexity annoncent un partenariat commercial afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients. En conjuguant leurs expertises respectives, ces deux grands acteurs proposent désormais des offres communes, pour accompagner la vie immobilière des Français.

L'ambition de Fnac Darty est d'être, au quotidien et dans la durée, l'allié du consommateur pour l'accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de son foyer. Etre allié du consommateur, c'est l'aider à faire les bons choix. C'est aussi s'engager à ses côtés en devenant un partenaire de vie qui le conseille à chaque étape de ses projets autour de son foyer.

Ce partenariat s'inscrit dans cette ambition, en permettant à Fnac Darty de toujours mieux accompagner les Français dans les moments clés de leur vie immobilière. Ce partenariat avec Fnac Darty permet aussi à Nexity d'organiser la fluidité et la continuité des étapes immobilières et d'étoffer la palette de services proposée aux acquéreurs et aux locataires dans le neuf et l'ancien, tout en continuant de s'engager pour la satisfaction client et pour la vie ensemble.

Concrètement, Fnac Darty et Nexity collaboreront autour de deux grands axes :

1) Les offres et services Darty proposés aux nouveaux clients acquéreurs ou locataires Nexity, pour faciliter leur emménagement : attribution de carte cadeau pour l'achat d'équipements. Lors de leurs achats, les clients Nexity bénéficient de l'accompagnement Darty, allant de l'installation et la mise en service de leurs équipements, à l'expertise des vendeurs pour une expérience sur-mesure et sans couture.

2) Des avantages uniques seront réservés aux clients Nexity pour meubler leur cuisine :

Pour réussir ce partenariat, les deux groupes s'appuient sur un ancrage territorial fort et sur des valeurs communes au coeur de leur ADN, incarnées par les vendeurs des 442 magasins Darty et les conseillers des 400 implantations Nexity.