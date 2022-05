Nexity et Culture&Patrimoine lancent une offre inédite de co-meeting baptisée Afterplace

(Boursier.com) — Culture &Patrimoine et Nexity unissent leurs forces pour lancer sur le marché une offre inédite de co-meeting baptisée Afterplace. En nouant ce partenariat, les deux acteurs reconnus dans leurs secteurs proposent une approche différenciante, une approche plus événementielle du coworking et font la promesse à leurs utilisateurs de lieux expérientiels, d'espaces de travail pensés "dans le mode d'après".

"L'évolution des modes de travail et les nouveaux usages ancrent désormais les pratiques vers davantage de flexibilité et de nomadisme" commente le groupe. "Les entreprises recherchent des lieux, en complémentarité avec leur siège social, qui soient expérientiels, à forte valeur servicielle, pour toujours mieux accueillir leurs collaborateurs. En lançant Afterplace, Culture&Patrimoine et Nexity s'inscrivent dans cette tendance de fond et délivrent la promesse aux utilisateurs qu'ils peuvent désormais travailler dans le "mode d'après". Des lieux où ils pourront travailler, se réunir mais aussi vivre des moments d'hospitalité et profiter d'animations festives et de la rencontre des différents écosystèmes".