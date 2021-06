Nexity et AG2R La Mondiale annoncent la finalisation des négociations relatives à la cession du contrôle du groupe Ægide-Domitys

(Boursier.com) — Nexity et AG2R LA MONDIALE annoncent la finalisation des négociations relatives à la cession du contrôle du groupe Ægide-Domitys, le leader français des résidences services seniors, conformément aux termes communiqués le 8 avril dernier. À l'issue de l'opération, qui a recueilli l'accord de l'Autorité de la concurrence le 22 juin 2021 et qui a été réalisée ce jour, AG2R LA MONDIALE devient actionnaire majoritaire avec 67% du capital, Nexity conservant une participation de 18% et les fondateurs d'Ægide-Domitys, autour de Jean-Marie Fournet (JMF Conseil) 15%. Le montant de la transaction s'élève à 375 millions d'euros (en valeur d'entreprise pour 100% du capital).

L'opération inclut la conclusion d'un partenariat majoritaire non exclusif de longue durée entre AG2R LA MONDIALE, Ægide Domitys et Nexity portant sur l'activité stratégique de promotion immobilière, la détention et la commercialisation des résidences services seniors. Il prévoit par ailleurs un plan de développement ambitieux avec un rythme d'ouverture d'une vingtaine de nouvelles résidences chaque année, permettant de doubler la taille du Groupe Ægide-Domitys en 2025 et d'atteindre plus de 300 résidences en exploitation à l'horizon 2030.

"Je me félicite de la conclusion de ces négociations et du partenariat de long-terme qui combine les expertises d'AG2R LA MONDIALE, de Nexity et d'Ægide-Domitys, et renforce nos positions respectives. Le plan de développement d'AG2R LA MONDIALE permettra à Ægide-Domitys de poursuivre une croissance ambitieuse et de maintenir sa position de leader, et à Nexity de renforcer son activité de promotion immobilière dans le segment à fort potentiel les résidences services seniors. Ce partenariat de long-terme s'accompagne de la montée au capital du groupe d'AG2R LA MONDIALE, qui en détient à ce jour plus de 3%, en action de concert avec les dirigeants de Nexity que je représente, permettant de resserrer davantage nos liens et de continuer à stabiliser notre actionnariat", déclare Alain Dinin, Président de Nexity.