Nexity entre en négociations exclusives pour céder ses activités d'administration de biens à Bridgepoint

(Boursier.com) — Nexity , opérateur global d'immobilier, annonce être entré en négociations exclusives ce jour, en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint, un leader européen de la gestion d'actifs alternatifs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 ME. Cette opération s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity.

L'opération envisagée, dont la mise en oeuvre définitive pourrait intervenir au premier semestre 2024, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes et sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles, s'inscrit dans le cadre de l'adaptation de la feuille de route stratégique à la nouvelle donne de marché annoncée par Nexity le 25 octobre dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels 2023, lors de laquelle le Groupe a déclaré avoir engagé un processus de recherche de partenaires stratégiques et financiers sur ses métiers de gestion et de distribution.

Le projet de partenariat stratégique acté entre Bridgepoint et Nexity permettrait à l'ensemble des activités (syndic de copropriété, gestion locative, transaction dans l'immobilier ancien et courtage en assurances) de poursuivre leur développement, et à Nexity de conserver et d'amplifier les synergies créées ces dernières années avec ces métiers.

Le produit de cession serait alloué au désendettement du Groupe, et les plus-values dégagées par cette opération permettraient d'accélérer l'adaptation de Nexity aux nouvelles donnes de marché et de compenser en partie le bas de cycle attendu en 2024.

"Je me réjouis de la capacité de Nexity à tenir, une fois encore, ses engagements en nouant dans un temps court ce premier partenariat stratégique et financier, lui permettant de mettre en oeuvre sa feuille de route, recentrée sur l'accélération vers la régénération urbaine et l'immobilier opéré. Comme nous le souhaitions, ce premier accord devrait permettre aux activités d'administration de biens de poursuivre leur développement, tout en maintenant et en amplifiant les synergies existantes avec les activités de Nexity."