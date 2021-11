Nexity : en pointe dans le bas carbone

(Boursier.com) — L 'Association BBCA a dévoilé son palmarès des maîtres d'ouvrage bas carbone immobiliers français. Pour la 3e année consécutive, Nexity se classe à la première place dans deux catégories

- celles en nombre d'opérations depuis la création du label BBCA en 2016 et sur la période novembre 2020/octobre 2021

- et second dans les deux autres catégories, celles en nombre de m2 depuis 2016 et sur les 12 derniers mois.

L'engagement bas carbone est structurant dans la stratégie de Nexity. Sur les 12 derniers mois, plus de 185.300 m2 de surfaces de plancher ont été certifiés BBCA représentant 1.864 logements (60%) et 10 opérations tertiaires (40%). Depuis plusieurs années, Nexity s'est engagé sur la performance carbone de ses opérations de promotion, que ce soit sur l'énergie ou les modes constructifs et a élargi le recours à d'autres procédés constructifs et d'autres matériaux : pré-construction bois, bois + béton bas carbone, matériaux bio-sourcés, matériaux géo-sourcés... En parallèle, Nexity a accéléré sur le logement avec un enjeu majeur : faire du bas carbone abordable.