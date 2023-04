Nexity : en bonne place au palmarès Best Workplaces France 2023

(Boursier.com) — Pour la 2e fois, Nexity est classé au Palmarès Best Workplaces France 2023 dans la catégorie des entreprises de plus de 2.500 salariés.

Le Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work est le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d'une entreprise. Il distingue les meilleures organisations ayant obtenu le label Great Place To Work au cours de l'année. Nexity a reçu cette certification en septembre 2022, avec plus de 70% réponses positives à l'enquête Trust Index.