Nexity : du renfort

(Boursier.com) — Cyrille Giraudat dirigera, à compter du 2 mai, les équipes en charge du marketing du Groupe Nexity. Il sera membre du Comex, rattaché à la Direction Générale.

Le Groupe Nexity met la qualité de l'offre et de l'expérience client au coeur de son modèle de développement. Pour y parvenir et déployer des solutions adaptées aux grandes tendances sociétales, notre organisation en plateforme de services mobilise à la fois l'intelligence des ressources internes et une grande diversité de partenaires. Dans un tel environnement, la fonction marketing, opérationnelle, stratégique et digitale, organisée à l'échelle du Groupe, prend toute son importance.

"Pour accompagner nos clients particuliers qui attendent des offres plus personnalisées, nos clients entreprises qui souhaitent des solutions hybrides, tout comme les institutionnels et les collectivités locales, à la fois partenaires et clients, Cyrille aura pour missions prioritaires d'optimiser et améliorer le parcours prospect/client et favoriser à la vente en BtoC et en 'BtoB'. Dans la même logique de culture produit enrichie par la culture client, il pilotera l'innovation marketing aussi bien en termes stratégique qu'opérationnel.

En parallèle, il aura un rôle d'organisation de la filière marketing entre le siège et les équipes en filiales dans une logique d'articulation central/local et d'efficacité opérationnelle" commente le groupe.