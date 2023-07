Nexity dévisse après son avertissement

(Boursier.com) — Nexity signe un des gadins du jour sur le SBF120 avec une action qui dévisse de 9% à 16,7 euros. Le groupe immobilier a dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux attentes des analystes et a revu à la baisse sa guidance annuelle compte tenu d'une dégradation prolongée de l'environnement économique (poursuite de la hausse des taux, diminution du nombre de prêts accordés par les banques, forte baisse des ventes aux particuliers) et du long temps de développement des opérations immobilières (environ 18 mois).

Le mangement vise ainsi désormais un chiffre d'affaires 2023 de 4,3 MdsE (hors international), contre supérieur à 4,5 MdsE auparavant, et un résultat opérationnel de 250 ME contre supérieur à 300 ME auparavant. Le dividende sera certainement revu à la baisse pour refléter la dégradation attendue du RN. Les objectifs financiers 2026 sont par ailleurs suspendus et seront revus courant 2024.

Dans l'attente de l'actualisation des objectifs 2026 du groupe, TP ICAP Midcap considère que le titre manque de catalyseurs malgré une valorisation déjà faible. Il dégrade ainsi sa recommandation à 'conserver' avec un objectif ajusté de 30 à 25 euros.

Oddo BHF coupe pour sa part sa cible de 27 à 21,5 euros et reste à 'sous-performer'. En dépit d'un incontestable caractère " Value " (rendement de plus de 10%), l'analyste reste prudents à court terme avec une année 2023 de transition compte tenu du contexte actuel et d'une visibilité qui reste faible pour 2024 (le secteur devrait néanmoins bénéficier du plan de soutien annoncé mi-juillet par Action Logement visant à acquérir 30k logements neufs auprès des promoteurs ; le marché en 2023 est attendu inférieur à 100k réservations). En dépit des qualités fondamentales du groupe, le broker maintient son avis 'négatif'.