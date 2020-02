Nexity dépasse encore ses objectifs financiers

Nexity dépasse encore ses objectifs financiers









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Nexity a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, en progression de 9% et de 4% à périmètre constant. La dynamique de croissance de l'Immobilier résidentiel (+323 millions d'euros) compense très largement la baisse du chiffre d'affaires en Immobilier d'entreprise (-128 millions d'euros), conformément aux anticipations du groupe.

L'EBITDA de Nexity atteint 573 millions d'euros à fin décembre 2019 (contre 523 millions d'euros en 2018), soit une croissance de 10%, et un taux de marge de 12,7% (+0,1 point par rapport à 2018) qui dépasse les objectifs. À périmètre constant, l'EBITDA s'élève à 525 millions d'euros et 12,3% de taux de marge. Cette progression traduit une croissance élevée de l'EBITDA du Client Particulier (+13%) tandis que l'EBITDA du Client Entreprise baisse de 14%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 353 millions d'euros contre 373 millions d'euros au 31 décembre 2018 (-5%). À périmètre constant, le résultat opérationnel courant est de 360 millions d'euros, soit 8,4% de taux de marge. En retraitant les éléments non courants (variation de la juste valeur de l'ORNANE), le résultat net avant éléments non courants part du Groupe s'élève à 163 millions d'euros contre 198 millions d'euros à fin 2018 (-18%).

En Immobilier résidentiel, avec une croissance à deux chiffres de ses réservations, Nexity fait à nouveau beaucoup mieux que le marché. Nexity estime que sa part de marché devrait ainsi progresser de 1,8 point à 14,2% (contre 12,4% à fin 2018). Pour l'année 2020, Nexity anticipe un marché en redémarrage à compter du deuxième semestre, et s'attend à continuer à accroître sa part de marché.

À fin 2019, les réservations nettes de logements neufs en France s'élèvent à 21.837 lots et 4,362 milliards d'euros TTC, soit une croissance de 11% en volume et en valeur par rapport à 2018. Le prix moyen TTC des logements réservés par les clients particuliers de Nexity à fin décembre 2019, qui s'élève à 231.000 euros, est en progression de 3% par rapport à 2018.

Un dividende de 2,7 euros sera proposé et Nexity table cette année sur un chiffre d'affaires, un EBITDA et un résultat opérationnel en croissances supérieures à 10%. En Immobilier d'entreprise, le groupe a enregistré plus de 500 millions d'euros de commandes, avant une année 2020 probablement record, grâce à la commercialisation du campus Engie à La Garenne-Colombes.