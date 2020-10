Nexity continue à accroître sa part de marché sur le logement neuf

Nexity continue à accroître sa part de marché sur le logement neuf









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Le groupe Nexity affiche à fin septembre 2020 un chiffre d'affaires de 2,737 milliards d'euros, en baisse de seulement - 2% par rapport à 2019. Nexity dispose d'une bonne visibilité avec un carnet de commandes de près de 6 milliards d'euros, un potentiel d'activité de près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en promotion, et une position de trésorerie solide, avec 919 millions d'euros de trésorerie et 355 millions d'euros de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées.

Sauf mise en place de mesures de confinement conduisant à un arrêt prolongé des chantiers, Nexity se déclare aujourd'hui en mesure de préciser ses perspectives : environ 20.000 réservations de logements neufs attendues cette année, un chiffre d'affaires d'au moins 4,2 milliards d'euros en 2020 et en croissance d'au moins 10% en 2021, une marge opérationnelle courante de l'ordre de 5% en 2020 (point bas) et d'au moins 7% en 2021.

À fin septembre 2020, les réservations nettes de logements neufs en France s'élèvent à 13.635 lots et 2,948 milliards TTC, en baisse de 3% en volume et en croissance de 4% en valeur par rapport à fin septembre 2019.

La progression des réservations se concentre essentiellement sur les ventes en bloc (+55%). À l'inverse, les ventes au détail reculent (-28% par rapport aux 9 premiers mois de 2019) dans un contexte de crise sanitaire. Les clients primo-accédants sont par ailleurs impactés par le durcissement des conditions d'octroi de crédits immobiliers, plus strictes qu'auparavant, et ce malgré des conditions financières qui restent attractives (1,22% en moyenne en septembre 2020). Les investisseurs individuels font preuve d'un certain attentisme au regard de la situation économique actuelle.

Sur le seul troisième trimestre 2020, les réservations sont en baisse de 8% en volume et en croissance de +2% en valeur à 4.184 lots, conséquence du déficit d'offre. Les ventes au détail reculent de 17% par rapport au T3 2019 partiellement compensées par une progression des ventes en bloc de 7% sur la même période.

Le prix moyen TTC des logements réservés par les clients particuliers de Nexity à fin septembre 2020, qui s'élève à 241 milliers d'euros, est en progression de 6% par rapport à fin septembre 2019, s'expliquant tant par la hausse des surfaces moyennes par logement (+2%) que par le prix moyen TTC au mètre carré (+4%), dans un contexte de volumes plus faibles et de pénurie d'offre.

Pour l'année 2020, Nexity anticipe un marché français du logement neuf en nette contraction (environ 125.000 unités, soit une baisse de l'ordre de 25% par rapport à 2019), avec un fort recul du segment des ventes au détail, conséquence de la période de confinement et du contexte de crise sanitaire actuelle alors que les ventes en bloc devraient progresser, soutenues par l'appétit des investisseurs institutionnels pour le résidentiel. Nexity continuerait ainsi à accroître sa part de marché autour de 16%.