Nexity confirme sa place dans l'indice Bloomberg Gender-Equality 2021

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity est classé à nouveau cette année dans l'indice Bloomberg Gender-Equality, parmi les 380 entreprises mondiales, dont 11 françaises, engagées pour l'égalité des sexes et la promotion de l'équité femmes-hommes, via la mise en place de politiques d'inclusion dédiées, de représentativité et de transparence.

"La force de Nexity repose sur son capital humain. La diversité, la mixité et l'équité font partie de notre ADN d'acteur sociétal engagé et contribuent à la performance du Groupe. Nous sommes persuadés que seule une conviction forte, crédibilisée par des actes, pourra mener le changement culturel dont les entreprises ont besoin pour construire une société plus équitable et plus juste. L'humain est replacé au centre et l'inclusion, dont l'équilibre femmes-hommes est perçu comme une des conditions indispensables du progrès. La confirmation de notre place dans l'Indice Bloomberg gender-equality cette année, récompense notre démarche d'amélioration continue" souligne Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity

La démarche globale autour de l'Inclusion chez Nexity repose sur 3 volets : l'égalité professionnelle Femmes-Hommes, l'emploi de personnes en situation de handicap et la diversité sociale et culturelle, et s'applique à l'ensemble du Groupe. Le Comex de Nexity compte déjà plus de 40% de femmes, et 36% des tops managers du Groupe sont des femmes. Par ailleurs, 88% des collaborateurs estiment que Nexity est une entreprise inclusive : lors de l'enquête menée dans le cadre de la certification Great Place to work obtenue en septembre 2020, ils ont largement répondu que l'entreprise traite équitablement tous ses collaborateurs, quels que soient leurs âges (75%), sexes (84%), éventuels handicaps (93%), origines ethniques (93%), orientations sexuelles (94%).

Nexity a élaboré par ailleurs une charte "Ensemble pour l'inclusion" pour permettre à chaque collaborateur de s'engager et d'être un acteur sur ce sujet dans son quotidien professionnel. Elle a déjà été ratifiée par les membres du Comex, l'ensemble des managers du Groupe et plus de 3.200 collaborateurs. Nexity a également signé fin 2020 la Charte d'Engagement LGBT + en faveur de la lutte contre les discriminations de l'Autre Cercle, rappelant ainsi que le Groupe recrute ses collaborateurs pour leurs savoir-faire, leurs compétences et leur talent et pas en fonction de ce qu'ils sont, ni selon leur âge, leur sexe, leur origine sociale, leur couleur de peau, leur handicap ou selon leur orientation sexuelle ou leur identité de genre...