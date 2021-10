Nexity : confirmation des objectifs annuels

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires publié sur les 9 premiers mois de l'année de Nexity s'établit à 3.288 ME et à 3.077 ME sur le nouveau périmètre, soit une hausse de +26% par rapport à fin septembre 2020.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires est en croissance de 12% par rapport au T3 2020 compte tenu du bon niveau de chiffre d'affaires de l'immobilier résidentiel et de l'Immobilier d'entreprise.

Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires est attendu en baisse par rapport au T4 2020, compte tenu principalement de l'effet de base sur le chiffre d'affaires de l'immobilier d'entreprise qui ne bénéficiera pas de commandes importantes, et pour l'immobilier résidentiel, de prévisions d'actes notariés et de taux d'avancement qui devraient être plus faibles que l'an dernier compte tenu du portefeuille d'opérations et des

conditions économiques.

Les objectifs annuels sont confirmés...