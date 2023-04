Nexity : chiffre d'affaires stable au premier trimestre

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Nexity a enregistré au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires stable de 985 ME.

Dans la promotion résidentielle, L'activité commerciale atteint 2.811 réservations à fin mars 2023 (-19% par rapport à fin mars 2022) pour un montant de 575 millions d'euros (-25%). Comme attendu, les ventes au détail sont dans la continuité du T4 2022 (-33% par rapport au T1 2022), en raison d'un attentisme des clients lié au contexte économique et au niveau des taux d'intérêt des emprunts qui impactent toujours fortement la demande. En revanche, Nexity bénéficie de partenariats forts avec des bailleurs privés ou publics, permettant d'afficher un volume de ventes en bloc en légère hausse sur le trimestre (+2%).

" Le marché national du logement neuf devrait poursuivre sa baisse au premier semestre 2023 dans le prolongement du quatrième trimestre 2022 et devrait se stabiliser au second semestre 2023. Nexity conservera sa position de leader grâce à sa capacité à adapter sa nouvelle production en tenant compte des capacités financières de ses clients et de l'évolution des usages ", commente le groupe. L'offre commerciale peu risquée du Groupe (34% seulement de l'offre est en cours de travaux) et son backlog, qui représente près de 2 années d'activité et 5,2 milliards d'euros, lui procurent une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires 2023, attendu sensiblement au même niveau qu'en 2022 dans la promotion résidentielle.

Le Groupe confirme à ce stade les perspectives communiquées en février dernier : un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l'International avec un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros, reflétant à la fois une phase d'ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France.