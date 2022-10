Nexity avance, broker en soutien

(Boursier.com) — Bien que 'négatif' sur les constructeurs de maisons européens, Barclays débute le suivi de Nexity avec un avis 'surpondérer' et un objectif de 25 euros. Une demande plus faible à venir alors que les banques resserrent les conditions de crédit, des coûts hypothécaires qui augmentent et la détérioration de la confiance des consommateurs constituent des facteurs guère favorables, mais la pénurie de logements persiste et il n'y a donc pas de problèmes d'offre excédentaire. Avec des carnets de commandes qui ne sont pas encore touchés, cela empêchera les revenus de chuter dramatiquement l'année prochaine. Par ailleurs, la crise apporte des opportunités de consolidation et de gains de parts de marché, avec un avantage pour les sociétés cotées en raison de leur taille, affirme la banque britannique.

Dans un marché baissier à l'ouverture, Nexity avance de 1,75% à 19,2 euros.