Nexity : Alain Dinin réunira les fonctions de Président et de DG après le décès de J-P. Ruggieri

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Pour faire face à la disparition soudaine de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity, survenue le 24 avril, le Conseil d'Administration qui s'est réuni le samedi a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Monsieur Alain Dinin en qualité de Président-Directeur Général de la Société avec effet immédiat.

Alain Dinin mènera l'équipe dirigeante composée par ailleurs de Julien Carmona, directeur général délégué et mandataire social, confirmé dans ses fonctions, et de Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, directeurs généraux délégués.