(Boursier.com) — Nexity accompagne le développement du territoire de Lens-Liévin en réalisant l'opération Ekinoks, au coeur du quartier de la gare à Lens. Dans cet immeuble de bureaux bas carbone exemplaire, idéalement situé en coeur de ville face à la gare TGV, sera transféré le centre de proximité du SIADEP, le centre de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Hauts-de-France.

Une réponse aux enjeux territoriaux

Acteur des territoires, Nexity travaille étroitement avec les collectivités et autres Établissements publics de coopération communale (EPCI) afin de trouver les meilleures solutions pour les habitants et les usagers. En proposant un immeuble de 5.700 m(2) en structure bois dont la belle architecture est signée XDGA, entièrement conforme en tant qu'Établissements recevant du public (ERP), labellisé BBCA et BREEAM, Nexity accompagne la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL) dans sa transition énergétique et numérique.

La CALL progresse en effet à grands pas dans sa transformation par le biais entre autres de la ZAC (zone d'aménagement concerté) dite " Centralité ". Sur 70 hectares, plusieurs projets phares ont été lancés au profit des habitants du territoire, tels que l'hôtel du Louvre-Lens (livré en 2018), le stade Bollaert-Delelis (rénové pour l'Euro 2016), le pôle numérique Louvre-Lens-Vallée (livré en 2019), le bâtiment Sirius (livré en 2019), et cette année le mythique immeuble de l'Apollo dans le quartier des gares. La part belle au tissu économique en général est évidemment donnée, en proposant de nouveaux espaces, complémentaires aux structures existantes et permettant d'insuffler un dynamisme.