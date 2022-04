Nexity accélère sa stratégie climat et diversité

(Boursier.com) — Historiquement engagé pour une ville bas carbone, inclusive et résiliente, le groupe Nexity se fixe pour ambition de rester le leader de la décarbonation dans l'immobilier et d'être une des entreprises les plus engagées dans son impact positif sur la biodiversité. Dans une logique double, d'anticipation des défis liés au secteur immobilier et d'opportunités liées à la transition écologique et à la transformation des métiers qu'elle entraîne, Nexity accélère donc sa stratégie Climat et Biodiversité et réhausse ses objectifs en visant désormais une trajectoire carbone certifiée alignée 1,5oC.

Dès 2009, Nexity a cru à la construction bois et a développé une expertise bas carbone reconnue pour l'immobilier tertiaire. Sur le marché de l'immobilier résidentiel, les premières opérations bois datent de 2012.

Nexity a donc plus de 10 ans de capacité à faire et de retour d'expérience. Cet engagement bas carbone est structurant dans sa stratégie. C'est dans cette logique, et en s'appuyant sur son modèle original, qu'en 2021, le Groupe a fait certifier par la SBTi (Science-Based Targets initiative) une trajectoire ambitieuse alignée sur les accords de Paris "well below 2oC" à horizon 2030.

Aujourd'hui, conscient de disposer de leviers d'actions pour agir sur l'urgence climatique, à son échelle et à celle de son écosystème, Nexity franchit une nouvelle étape : le Groupe pose de nouveaux objectifs de réduction de ses émissions de CO2, particulièrement ambitieux, et vise une trajectoire certifiée alignée 1,5oC. Cette marche représente un doublement des objectifs par rapport à la trajectoire précédente et la nouvelle trajectoire est 10% plus ambitieuse que celle rendue obligatoire par la réglementation environnementale 2020 (RE2020) française, déjà très exigeante dans le contexte européen.