Nexity a vendu l'immeuble de bureaux ALTIS

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au coeur de l'Espace Européen de l'Entreprise, principal parc d'affaires de l'agglomération strasbourgeoise, Nexity a vendu l'immeuble de bureaux ALTIS, premier des trois bâtiments de l'opération Wooden Park Schiltigheim 2 réalisés en bois massif, à la SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS gérée par la société Grand Ouest Gestion d'Actifs.

Nexity, leader du marché sur le bois en tertiaire en France, avec notamment plus de dix ans de construction, conduit une stratégie ambitieuse de développement de ce procédé innovant sur l'ensemble du territoire. Le bâtiment Altis, conçu avec l'Agence AB Architecture - Alexis Bellec architecte DPLG, développe 2 553 m(2) de bureaux en R+3 dans un objectif d'excellence environnementale. Il a obtenu les certifications BREEAM niveau Very Good et RT 2012 -20%.

Pour Ghislaine Seguin, Directeur général adjoint en charge des Régions, Nexity Immobilier d'Entreprise : "Cette opération a été lancée à risque et a rapidement rencontré la demande de locataires de qualité du fait de l'attrait de l'immeuble. Notre client Atlantique Mur Régions a lui aussi été séduit par ce bâtiment et réalise ainsi sa première acquisition d'un immeuble en bois. Notre stratégie de développement en régions est ainsi une nouvelle fois parfaitement validée."

Pour Nancy Spann, Directrice régionale Grand Est, BNP Paribas Real Estate Transaction, conseil immobilier lors de cette vente : "BNP Paribas Real Estate confirme l'attrait toujours vif des investisseurs pour l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que pour le site de l'Espace Européen de l'Entreprise. L'intérêt est partagé par les locataires qui ont choisi cet immeuble de bureaux nouvelle génération, à ossature bois."

L'immeuble Altis a été livré en février 2020. Il est loué aux sociétés ARTELIA et PILZ France.