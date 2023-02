Nexity a maintenu sa marge opérationnelle autour de 8% en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 du groupe immobilier Nexity s'établit à 4.704 millions d'euros, en progression de 2% par rapport au chiffre d'affaires retraité 2021. En ligne avec les objectifs, le résultat opérationnel courant s'établit à 367 millions d'euros et le taux de marge opérationnelle s'élève à 7,8% après 8% en 2021. La marge se maintient à 8,4% dans la promotion de logements.

Le résultat net part du groupe au 31 décembre 2022 est stable à 188 millions d'euros. Il sera proposé la distribution d'un dividende stable de 2,5 euros par action. Il sera détaché de l'action le mercredi 24 mai 2023 et payable le vendredi 26 mai 2023.

Nexity affiche 18.015 réservations de logements neufs (-10% en volume) pour un montant de 3,9 milliards d'euros (soit seulement -5% en valeur par rapport à 2021) dans un marché du logement neuf en France attendu en recul sur l'ensemble de l'année 2022, à environ 120.000 unités (-26%). La part de marché du groupe devrait ainsi gagner près de 3 points pour atteindre environ 15% fin 2022, en ligne avec son ambition stratégique d'atteindre 20% à horizon 2030. Le prix de vente moyen par mètre carré est en hausse tant sur les ventes au détail que sur les ventes en bloc (respectivement +2,5% et +13%).

Le backlog de la promotion Immobilier résidentiel en France qui représente près de 2 années d'activité (5,3 milliards d'euros) procure une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires 2023, sensiblement au même niveau qu'en 2022. L'inflation sur les coûts de construction, bien qu'à un niveau moindre que celui observé en 2022, sera cependant plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat immobilier, ce qui impactera temporairement la rentabilité dans l'attente d'une stabilisation du coût du crédit.

Grâce au backlog et à la récurrence des activités de Services, Nexity vise un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l'International, et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros reflétant à la fois une phase d'ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France.

" L'année 2023 est marquée par de nombreuses incertitudes. Les ventes de logements neufs aux particuliers se sont fortement ralenties en fin d'année (-36% au second semestre), la location souffre et la promotion tertiaire en Île-de-France n'a toujours pas repris. La baisse du marché du logement neuf en France devrait se poursuivre au premier semestre 2023 avant une stabilisation espérée au second semestre, avec une tension sur les prix de vente. La sélectivité dans le lancement de nos opérations, l'optimisation du coût de revient de nos produits, la diversité de notre offre, la qualité de notre réseau de distribution et l'attention portée à la maîtrise du BFR permettront de limiter l'impact sur la rentabilité du Groupe. Notre backlog, la force de notre collectif et notre structure financière renforcée grâce à la renégociation de nos lignes de crédit à moyen terme nous permettent de réitérer le sens de la feuille de route stratégique Imagine 2026 que nous nous sommes fixée en septembre dernier ", explique Véronique Bédague, PDG du groupe.