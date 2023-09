Nexity : à contre-courant

(Boursier.com) — Contre la tendance, Nexity cède 0,5% à 15,1 euros en matinée à Paris. TP ICAP Midcap a ajusté sa cible sur le groupe immobilier de 25 à 23 euros tout en restant à 'conserver'. Si 2023 s'annonce déjà comme une année difficile comme confirmé par le récent profit warning du groupe, 2024 devrait être encore un ton plus bas malgré l'ajustement des coûts fixes, affirme le courtier. Ce dernier table désormais sur un CA 2024 d'un peu plus de 4 MdsE (vs 4,3 MdsE précédemment) avec un ROC de 229 ME (vs 325 ME précédemment), soit une marge proche des niveaux attendus pour cette année (-20 bps). L'enjeu du groupe pour la fin 2023 et 2024 sera de ce fait le pilotage serré de son activité pour limiter la casse sur sa marge opérationnelle et également poursuivre son désendettement...

Malgré une valorisation relativement faible, le broker considère que le titre manque toujours de catalyseur à court terme. Il attend d'avoir un peu plus de visibilité, notamment sur les nouveaux objectifs du groupe avec l'apport du partenariat avec Carrefour, pour éventuellement se repositionner sur le dossier.