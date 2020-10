Nexi et SIA fusionnent et créent un géant européen des paiements

(Boursier.com) — Nouvelle opération de fusion-acquisition dans l'industrie des paiements électroniques. Les deux sociétés italiennes Nexi et SIA vont se rapprocher pour créer un groupe pesant plus de 15 milliards d'euros à Milan. L'entité combinée, qui deviendra une des plus importantes entreprises cotées en Italie génèrera un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,8 milliard d'euros et un Ebitda de près d'un MdE. Dans le détail, Nexi offre 1,5761 action pour chaque titre SIA, ce qui permettra aux actionnaires de Nexi de détenir environ 70% de l'entité fusionnée.

"La combinaison des meilleures compétences en matière de technologie et d'innovation des équipes de Nexi et de SIA est un atout pour développer encore davantage des solutions plus avancées pour toutes les banques partenaires et les clients", a déclaré Paolo Bertoluzzo, directeur général de Nexi, qui sera le patron du nouveau groupe. Le DG de SIA, Nicola Cordone, restera en poste jusqu'à la conclusion de l'accord avant de relever "de nouveaux défis professionnels".

Les discussions entre les deux sociétés se sont intensifiées ces derniers mois après que Worldline eut annoncé le rachat d'Ingenico pour 7,8 milliards d'euros, afin de devenir le plus important acteur du secteur en Europe. Nexi avait fait beaucoup parler l'an dernier en réalisant l'une des plus grosses IPO sur le Vieux continent. Une opération qui lui avait permis de lever 2,3 MdsE.

L'Etat italien, via la CDP, détiendra indirectement environ un quart du nouvel ensemble alors que Mercury UK disposera de près de 23% du capital.