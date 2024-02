Nexans : vive hausse

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Nexans bondit de 5,2% à 95,3 euros. Oddo BHF a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le câblier en visant 115 euros. Le broker justifie son changement d'opinion par le redressement confirmé de la profitabilité de HV surtout, au S2 2024, en raison d'un mix favorable qui se confirmera au-delà de 2025 ; la confirmation de marges structurellement soutenues à 2 chiffres pour Distribution et Usages en raison des opérations d'optimisation pour des activités moins capitalistiques ; l'annonce récente de l'accord d'acquisition de la société italienne qui aura un impact relutif (pas encore intégré dans le modèle du courtier, d'où un levier de révision en hausse d'au moins 10% en année plein hors synergies) ; et un consensus toujours extrêmement conservateur (plus bas que la fourchette des guidances) qui devrait réviser en hausse.

Si l'incertitude avec la stratégie d'Invexans qui détient 19% du capital de Nexans demeure, l'analyste souligne également que sur la base de ses nouvelles estimations, la valorisation (6,5x l'EBITDA et 9,2x l'EBIT 2024) est en ligne, voire inférieure aux références historiques (respectivement 6,1 et 10,4x) alors que le groupe bénéficie d'une visibilité renforcée.

La SocGen a par ailleurs revalorisé le dossier de 105 à 120 euros tout en maintenant son avis 'achat'.