Nexans vers la neutralité carbone en 2030

Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans s'engage vers la neutralité carbone en 2030. Les enjeux liés à l'électrification sont nombreux du fait de l'accroissement significatif du besoin mondial d'électricité dans les prochaines années pour de multiples usages, ce qui positionne Nexans au coeur de ces questions. "Pleinement conscients de notre responsabilité, et engagés opérationnellement à y répondre, Nexans annonce son ambition de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030, à travers une feuille de route clairement définie" :

- 4,2% en moyenne par an de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les scopes 1&2 ;

- 100% des sites de production certifiés ISO 14001 ;

- 100% des déchets de production recyclés ;

- 100% des projets de R&D consacrés à l'efficacité énergétique et la transition énergétique, favorisant l'éco-conception et les offres bas carbones ;

- Optimisation des flux logistiques par l'utilisation de transport multimodal et par des itinéraires de livraison plus courts ;

- 100% des tourets seront connectés grâce à des technologies IoT et recyclables ;

- 100% du parc automobile passera à des véhicules hybrides ou électriques ;

- Utilisation d'énergie renouvelable par la production locale ou achat d'énergie décarbonée pour tous les sites ;

- Déploiement de solutions d'efficacité énergétique sur tous les sites.

Respectant l'engagement issu du Green Deal Européen tout comme des accords de Paris (COP21), établissant une limite du réchauffement de 1,5 degré C à l'horizon 2030, Nexans "est plus que jamais un industriel qui agit concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique".