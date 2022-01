Nexans va raccorder le parc éolien offshore de South Fork au continent américain

(Boursier.com) — Nexans a reçu, en vertu d'un accord-cadre signé précédemment, une première commande portant sur la fabrication d'environ 110 km de câbles sous-marins haute tension destinés au parc éolien offshore de South Fork, une co-entreprise entre Ørsted et Eversource.

Les câbles sous-marins triphasés d'exportation en courant alternatif haute tension (CAHT) de 138 kV seront intégrés avec deux câbles en fibre optique et transporteront 132 MW d'électricité jusqu'à Long Island dans l'Etat de New York. Situé à environ 56 km au large de Montauk Point dans l'Etat de New York, le parc éolien de South Fork, d'une capacité de 132 MW, répondra aux besoins énergétiques de la ville d'East Hampton, en produisant suffisamment d'énergie propre pour alimenter 70.000 foyers par an. Ce projet historique sera le premier parc éolien offshore dans l'Etat de New York et jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs de ce territoire en matière d'énergie propre. Les travaux de construction débuteront en 2022.

Les câbles CAHT seront fabriqués par l'usine Nexans de Charleston en Caroline du Sud, récemment transformée pour la production de câbles sous-marins haute tension et seul site à posséder cette capacité aux Etats-Unis. Cette usine constitue un maillon critique dans le déploiement de la 'supply chain' stratégique de l'éolien offshore aux Etats-Unis.

L'accord-cadre sur les câbles d'exportation, offrant la possibilité de fournir jusqu'à 1.000 km de câbles sous-marins haute tension aux Etats-Unis d'ici 2027, a été signé en décembre 2019 entre Ørsted Wind Power North America LLC et Nexans afin d'accélérer la transition énergétique en Amérique du Nord en apportant la technologie de pointe de Nexans en matière de câbles sous-marins aux Etats-Unis. Ce contrat est le premier projet à être livré dans le cadre de cet accord.